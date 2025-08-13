Стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,59%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Стоимость бензина марки "Премиум-95" на биржевых торгах в среду снизилась почти на 3% после более чем недельного периода роста и рекордных значений. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 снизилась за день на 2,87%, до 78,203 тыс. рублей за тонну. Днем ранее стоимость этого вида топлива в очередной раз обновила рекорд и достигла отметки в 80,51 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,59%, до 70,07 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо - на 1,04%, до 58,641 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась на 0,75%, до 71,622 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут стал дороже на 0,26%, до 22,347 тыс. рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы - на 0,06%, до 20,983 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго России ранее заявляли, что в ближайшие дни будут компенсированы выпадающие объемы производства автомобильного бензина из-за незапланированных ремонтных работ. В министерстве добавили, что нефтяники для стабилизации рынка сейчас наращивают объемы производства бензина и вводят резервные установки первичной и вторичной переработки. Кроме того, дополнительный объем топлива из-за запрета экспорта бензина будет направлен в приоритете на биржевые продажи и реализацию мелким оптом "в рынок".

При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России на фоне рекордных биржевых цен отмечали, что ведомство рассматривает повышение минимального норматива продаж бензина на бирже до 17% с 15% для обеспечения прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен.

В конце июля правительство РФ решило ввести временный запрет на экспорт бензина для его производителей до конца августа. До этого аналогичная мера распространялась только на непроизводителей. Замглавы ФАС РФ Виталий Королев говорил журналистам, что необходимость продления ограничений на экспорт для производителей еще и на сентябрь будет определяться кабмином в зависимости от биржевых цен на топливо.