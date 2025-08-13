Также на встрече подняли вопрос развития промышленно-строительного кластера

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров обсудил с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным ключевые направления развития промышленности и инвестиционные проекты в регионе, сообщил кабмин РФ.

"Одним из вопросов стала реализация инвестиционных проектов в Хабаровском крае, в числе которых проработка возможности строительства аффинажного завода и локализация производства комплектующих для авиастроения, в целях увеличения объемов выпуска продукции и снижения издержек производителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мантуров обсудил с губернатором развитие промышленно-строительного кластера, уточняет кабмин.

Аффинажный завод необходим для роста промышленности и привлечения инвестиций на Дальнем Востоке, заявлял ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Демешин тогда говорил, что для строительства завода выделено несколько площадок - выбирать итоговую будут уже сами инвесторы. Примерный объем инвестиций глава региона оценил в размере от 5 млрд до 20 млрд рублей.