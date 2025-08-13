Выход предприятия на полную загрузку зависит, в частности, от восстановления работы всех промышленных производств ДНР, отметил директор учреждения Александр Солдатов

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Морской порт Мариуполя ДНР планирует ежегодно увеличивать объем перевалки грузов, сообщил ТАСС директор предприятия Александр Солдатов.

"2023 год мы закончили на отметке 150 тыс. тонн по перевалке груза, 2024-й мы закончили на цифре 382 тыс. тонн. На сегодняшний день мы уже перевалили более 170 тыс. тонн. Мы ставим перед собой цель каждый год переваливать грузов больше, чем в предыдущий. Наименование грузов достаточно разное", - сказал Солдатов.

Он добавил, что выход предприятия на полную загрузку зависит от многих факторов, включая восстановление работы всех промышленных производств республики.

В июле Солдатов сообщил ТАСС, что возобновление железнодорожных перевозок вызвало кратный рост загрузки порта. Предприятие перешло на круглосуточный график приема грузов.