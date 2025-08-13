Испанец Хувенсио Маэсту вступит в должность 5 ноября

СТОКГОЛЬМ, 13 августа. /ТАСС/. Компания Ingka Group, управляющая большей частью мебельных магазинов IKEA, назначила нового генерального директора, сообщается в пресс-релизе. Как отмечают СМИ, впервые у руля Ingka Group встанет не швед, а иностранец - испанец Хувенсио Маэсту.

Маэсту вступит в должность 5 ноября. Он сменит на этом посту Йеспера Бродина, возглавлявшего компанию с 2017 года.

57-летний Хувенсио Маэсту занимает должность заместителя генерального директора и финансового директора Ingka Group с 2018 года. Он начал работать в IKEA в 2001 году.

Ingka Group - одна из крупнейших частных компаний в сфере торговли и инвестиций, которая в том числе отвечает за управление розничными операциями IKEA в более чем 30 странах. В России она открыла свой первый магазин в 2000 году, всего было построено 14 торговых центров "Мега". В 2022 году деятельность в РФ была приостановлена, к 2024 году - завершен полный выход с рынка.