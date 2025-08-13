Запустить проект планируется в четвертом квартале 2027 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Органик" получила в аренду земельный участок в Истре для строительства двух распределительных центров, которые будут предназначены для хранения и реализации куриных яиц. Реализация проекта запланирована на 2027 год, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В Подмосковье заключено соглашение о долгосрочной аренде земельного участка для реализации проекта в сфере пищевой переработки. Правительство Московской области совместно с ООО "Органик" подписали договор аренды без проведения торгов, в соответствии с которым компании предоставляется в пользование участок площадью 1,2 га в муниципальном округе Истра. Этот участок предназначен для строительства двух современных распределительных центров общей площадью 1,5 тыс. кв. м, которые обеспечат хранение и реализацию куриных яиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что запустить проект планируется в четвертом квартале 2027 года. Предполагается, что новые распределительные центры смогут ежегодно хранить до 150 млн яиц, что значительно расширит возможности компании и увеличит объемы производства. Общие инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 50 млн рублей.

В министерстве рассказали, что компания уже имеет действующий производственный комплекс в Истре, который специализируется на переработке яиц. Реализация нового проекта позволит расширить деятельность компании.