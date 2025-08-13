В России появилась Хартия добросовестных участников рынка меда

Благодаря Хартии добросовестных участников рынка меда и проекту "Чистая полка", потребитель сможет покупать настоящий мед в любом магазине

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Роскачество, Руспродсоюз и X5 (торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток") подписали Хартию добросовестных участников рынка меда, которая направлена на очищение рынка меда от фальсификата. Подписание состоялось в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Для ускорения создания "Чистой полки" Роскачество не только продолжает регулярный мониторинг рынка, но и совместно с участниками отрасли разработало Хартию добросовестных участников рынка меда. Это важный инструмент для защиты потребителей и поддержки малых производителей, формирующий новый уровень доверия к российскому меду", - прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Благодаря Хартии добросовестных участников рынка меда и проекту "Чистая полка", потребитель сможет покупать настоящий мед в любом магазине. Эксперты будут направлять усилия на то, чтобы к ней активно присоединялись новые участники - сети и производители, добавили в пресс-службе Роскачества.

Первым производителем, который подписал Хартию, стал Берестов А.С., чья продукция отмечена российским Знаком качества по итогам веерных исследований Роскачества.

"Подписание хартии дает начало развитию рынка, основанного на совместном желании производителей и Х5 обеспечить потребителей безопасным и качественным продуктом. Мы продолжим усиливать прослеживаемость по всей цепочке поставок в сотрудничестве с Роскачеством и отраслевыми ассоциациями. Такой подход позволит обеспечить качество и безопасность продукции и повысить доверие потребителей к отечественному меду", - отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков.