В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ на фермерскую продукцию "Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования". Он будет применяться организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по реализации фермерской продукции, сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Новый национальный стандарт нацелен на четкое разделение полки для настоящих фермерских товаров, поддержку отечественных малых сельхозпроизводителей. Основной целью нового документа является создание прозрачной и честной среды как для покупателей, так и для настоящих малых сельхозпроизводителей России", - сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

В основу нового стандарта заложены принципы максимальной честности и прозрачности в коммуникации с покупателем. Четкая визуальная идентификация фермерских зон в каналах продаж, понятная и достоверная информация о производителе (название хозяйства, местонахождение), составе продукта и его особенностях - все это направлено на осознанный выбор потребителя, подчеркнули в Роскачестве.

Стандарт призван дать покупателю уверенность в том, что он действительно поддерживает малого отечественного производителя и получает фермерский продукт.

"Утверждение стандарта является важным шагом в обеспечении достоверности информации о фермерской продукции. Документ закрепляет единые требования к ее идентификации и маркировке, что позволит повысить прозрачность рынка и защитить интересы как добросовестных производителей, так и потребителей", - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Новый ГОСТ разработан Роскачеством в рамках профильного технического комитета по стандартизации и вступит в действие с 1 января 2026 года.