В регионах округа в рамках механизмов ИБК и СКК уже завершили 93 объекта и мероприятия

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Свыше 283 млрд рублей внебюджетных инвестиций привлечено в Южном федеральном округе благодаря инфраструктурным кредитам, говорится на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Южный федеральный округ удачно сочетает в себе курортно-рекреационную зону с промышленными и агропромышленными кластерами, ежегодно сюда съезжаются миллионы туристов, поэтому крайне важно менять облик этих регионов к лучшему. С 2022 года проекты в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и специальные казначейские кредиты (СКК) поспособствовали привлечению порядка 283,56 млрд рублей внебюджетных инвестиций", - отметил Хуснуллин.

По его словам, наибольший объем ввода жилья благодаря проектам ИБК и СКК отмечается в Краснодарском крае - 1,09 млн кв. м, Ростовской области - 421 тыс. кв. м и Волгоградской области - 394 тыс. кв. м.

С этого года в продолжение программы ИБК запускаются казначейские инфраструктурные кредиты (КИК), которые также будут призваны улучшать качество среды для жизни. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию начал работу по одобрению заявок регионов. В том числе за счет КИК будут реализованы проекты и в ЮФО.

Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин отметил, что в регионах Южного федерального округа в рамках механизмов ИБК и СКК уже завершено 93 объекта и мероприятия, включая поставку нового общественного транспорта.

"По линии ИБК реализовано 89 объектов и мероприятий, среди которых автодорога "Западная хорда" в Ростовской области, реконструкция подстанции 110 кВ "Северная" в Симферополе республики Крым с увеличением числа питающих линий. По механизму СКК завершено 4 объекта, включая строительство канализационного коллектора в Ростове-на-Дону, выполнен капитальный ремонт почти 14 км водовода в Сакском районе Республики Крым и строительство дороги Даховская - Дегуакская поляна в Республике Адыгея, ведущей к туристско-рекреационному парку. Эти проекты не только улучшают транспортную и коммунальную инфраструктуру, но и создают условия для устойчивого развития регионов", - сказал Ломакин.