Вице-президент SuperJob: ИИ не заменит работу дизайнеров и фотографов

По мнению Амира Саракова, нейросеть замотивирует специалистов лучше ей пользоваться и упрощать свой труд

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект не заменит профессии графического дизайнера, фотографов и видеомейкеров - продукт, созданный человеком, на рынке ценится больше. Такое мнение ТАСС выразил вице-президент по развитию стратегических партнерств SuperJob Амир Сараков.

"Сегодня используется много программ, которые заменяют ту деятельность, которую делают обычные сотрудники, но все равно, тот товар, который покупают чаще всего, сделан человеком", - отметил собеседник агентства.

По мнению Саракова, использование искусственного интеллекта в трудовой деятельности только положительно скажется на работе профессионалов. "Нейросеть замотивирует действующих специалистов лучше им пользоваться и упрощать свой труд", - сказал эксперт.

По его словам, нейросеть надо использовать для упрощения механической работы специалистов.

"Переживать и напрягаться стоит, но при этом надо направлять, использовать и интегрировать искусственный интеллект в ту ручную механическую работу, которую раньше делали видеомейкеры, графические дизайнеры и фотографы", - заключил Сараков.