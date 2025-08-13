Суд частично удовлетворил иск к владельцам и фрахтователю "Волгонефти-212" и "Волгонефти-239"

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ФГБУ "Морспасслужба" к владельцам, торгово-чартерному фрахтователю танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение у Керченского пролива, а также страховым компаниям, постановив взыскать с них порядка 404,3 млн рублей компенсации за ликвидацию последствий ЧП, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 1 млн 616 тыс. [рублей] убытоков. Взыскать с ООО "Абсолютстрахование" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 200 млн 527 тыс. [рублей] убытков. Взыскать с ООО "Кама шиппинг" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 2 млн 671 тыс. 500 [рублей]. Взыскать с САО "ВСК" в пользу ФГБУ "Морспасслужба" 199 млн 473 тыс. [рублей] убытков", - огласила решение судья.

Судовладелец "Волгонефти-212" - компания "Каматрансойл" - в оглашенном решении не упоминается.