В ассоциации напомнили, что альтернативы WhatsApp и Telegram для голосовых вызовов через интернет все равно есть

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Находящимся за рубежом или планирующим поездку за границу российским туристам рекомендуется с запасом пополнить счет телефона, чтобы оставаться на связи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам.

"Во-первых, следует положить достаточное количество денег на счет телефона. Столько, чтобы в непредвиденной ситуации с избытком хватило на необходимые звонки. Во-вторых, родственников и друзей нужно заранее предупредить, что такая проблема возможна. И сказать, что если они не дозвонились, это совершенно не значит, что у вас неприятности - это новые особенности работы сервиса", - говорится в сообщении.

В АТОР напомнили, что альтернативы WhatsApp и Telegram для голосовых вызовов через интернет все равно есть. Это и менее популярные зарубежные мессенджеры, и российские - например, VK-мессенджер или Max.