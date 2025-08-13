Дефляция в России с 5 по 11 августа составила 0,08%

С начала августа потребительские цены в РФ снизились на 0,15%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Дефляция в России за период с 5 по 11 августа 2025 года составила 0,08%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 29 июля по 4 августа 2025 года - дефляция равнялась 0,13%.

С начала августа потребительские цены в РФ снизились на 0,15%, с начала года цены выросли на 4,2%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 11 августа 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,14%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на баранину и мясные консервы для детского питания (+0,8%), овощные консервы для детского питания (+0,4%), свинину, мороженую рыбу, вермишель, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,3%), сосиски, сардельки, пастеризованное молоко и маргарин (+0,2%), колбасы вареные, творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, гречневую крупу, поваренную соль, печенье и водку (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 4,1%, в том числе на картофель (-8,9%), белокочанную капусту (-8,4%), столовую свеклу (-8%), морковь (-7,8%), репчатый лук (-6,2%), помидоры (-5,7%), бананы (-2,4%) и яблоки (-1,1%). Цены на огурцы выросли на 2,1%.

Цены снизились на рис (-0,8%), куриные яйца (-0,4%), пшено (-0,3%), сливочное масло, пшеничную муку и сахар-песок (-0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы, ультрапастеризованное молоко (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на пенталгин (+0,4%), валидол (+0,3%), активированный уголь (+0,2%), метамизол натрия (анальгин отечественный), лизобакт и нимесулид (+0,1%). Снизились цены на левомеколь (-1,3%), корвалол (-0,6%), трекрезан (-0,4%) и ренгалин (-0,3%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных (+0,2%), гигиенические прокладки и спички (+0,1%). Снизились цены на туалетную бумагу и стиральные порошки (-0,5%), сухие корма для домашних животных (-0,4%), детские подгузники (-0,2%), зубные щетки, туалетное и хозяйственное мыло (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров поднялись цены на смартфоны и телевизоры (+0,2%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, джинсы и детские спортивные костюмы, сигареты с фильтром (+0,1%). Снизились цены на кроссовки для взрослых (-0,3%), обрезные доски и мужские носки (-0,2%), майки, мужские футболки, женские колготки, электропылесосы и шампуни (-0,1%).

Цены на бензин выросли на 0,4%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Услуги

Средняя стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезды выросла на 0,8% и хостелах - на 0,2%. Снизилась стоимость проживания в гостиницах 2 звезд, 1 звезды или в мотелях (-0,3%), а также путевок в дома отдыха, пансионаты (-0,4%) и санатории (-0,2%).

Тарифы на проезд в метро поднялись на 0,3%, городском автобусе, троллейбусе и трамвае, а также плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0,1%. Снизились тарифы на газ сжиженный (-0,1%).

Из остальных видов услуг выросли цены на восстановление зуба пломбой (+0,4%), мойку легкового автомобиля (+0,3%), женские и мужские стрижки (+0,1%).