МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 августа 2025 года выросли на 25 копеек - до 61,44 рубля за 1 л, дизель подорожал на 1 копейку, до 71,5 рубля, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 24 копейки и составили 58,23 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 27 копеек - до 63,52 рубля за 1 л, Аи-98 - на 3 копейки, до 84,58 рубля за 1 л. Средняя стоимость дизельного топлива снизилась на 1 копейку, до - 71,5 рубля за 1 л.

За период с 5 по 11 августа рост цен на бензин был зафиксирован в 81 субъекте Российской Федерации, более всего в Еврейской автономной области (+2,7%) и Забайкальском крае (+1,9%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 60,49 рубля, марки Аи-95 - от 62,99 до 67,89 рубля, марки Аи-98 и выше - от 83,20 до 90,16 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 57,25 до 59,52 рубля, марки Аи-95 - от 61,95 до 66,18 рубля, марки Аи-98 и выше - от 85,50 до 90,04 рубля за 1 л.