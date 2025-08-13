При расчете динамики ВВП были использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в ряде видов экономической деятельности

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Ранее статслужба подтвердила оценку роста ВВП РФ за первый квартал 2025 г. на уровне 1,4%.

При расчете динамики ВВП были использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в ряде видов экономической деятельности. Как добавили в Росстате, на рост индекса физического объема ВВП в наибольшей степени повлияли оборот общественного питания (+9,1%), обрабатывающие производства (+3,7%), строительство (+2,4%), розничный товарооборот (+1,6%), сельское хозяйство (+1,4%). В свою очередь, снижение продемонстрировали оптовый товарооборот (-4,2%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-2%), добыча полезных ископаемых (-1%).

Предварительная оценка ВВП за второй квартал 2025 года выполнена на основе производственного метода.