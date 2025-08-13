Среди услуг внутреннего туризма и отдыха в июле выросли цены на билеты в кинотеатры - на 2,5%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Стоимость отдыха для россиян в ряде стран Юго-Восточной Азии - Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде - в июле 2025 года снизилась на 5,9% по сравнению с месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"Среди услуг зарубежного туризма снизились цены на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-5,9%) и Закавказья (-1,5%). Изменились цены: на поездки на отдых в ОАЭ +2,4% и Египет +1,3%", - говорится в документе.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха в июле выросли цены на билеты в кинотеатры - на 2,5%, автобусные экскурсии - на 1,7%, экскурсионные туры по России - на 1,6%, билеты в музеи и на выставки - на 0,6%.

В то же время уменьшились цены на путевки в дома отдыха, пансионаты (-3%) и санатории (-1%), речные круизы на территории России (-2%), проживание в гостиницах категорий одна-три звезды, мотелях и хостелах (от -0,1% до -1,8%), поездки на отдых на Черноморское побережье России (-0,2%), сообщили в ведомстве.