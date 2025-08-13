Годовая инфляция в России с 5 по 11 августа зафиксирована на уровне 8,55%

В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены продолжили снижаться

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 5 по 11 августа составила 8,55% против 8,77% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"За неделю с 5 по 11 августа 2025 года на потребительском рынке дефляция продолжилась (-0,08% неделя к неделе, н/н). В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены продолжили снижаться (0,26%), в том числе на плодоовощную продукцию (4,11%). На остальные продукты питания умеренный рост цен 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен на уровне предыдущей недели (0,04%), на услуги цены изменились на 0,07%. Уровень инфляции на 11 августа составил 8,55%", - отмечается в обзоре.

В середине июня на полях Петербургского международного экономического форума министр экономического развития России Максим Решетников говорил, что замедление инфляции в стране сейчас идет ниже прогнозной траектории министерства в 7,6%. Он отмечал, что уточняющую оценку Минэкономразвития, как обычно, подготовит в августе.