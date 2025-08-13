Средства выделят до 2035 года

ЧЕБОКСАРЫ, 13 августа. /ТАСС/. Прогнозные инвестиционные расходы на реконструкцию и строительство объектов в сфере энергетики в Чувашии оценили в 40 млрд рублей к 2035 году. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики республики Сергей Лекарев, представляя стратегию развития электроэнергетики до 2035 года на расширенном заседании высшего экономического совета региона.

"На реализацию мероприятий инвестиционных программ по реконструкции существующих и строительству новых объектов [в сфере электроэнергетики], в том числе по оснащению интеллектуальными приборами учета, планируется прогнозно направить субъектам электроэнергетики до 2035 года свыше 40 млрд рублей", - отметил Лекарев.

По его словам, в 2024 году общий объем финансирования данных направлений составил 2,8 млрд рублей. Министр пояснил, что одной из слабых сторон отрасли является высокая доля морально и физически изношенного оборудования электросетевого комплекса, что решается за счет соответствующих инвестиционных программ субъектов энергетики.

Говоря о вызовах, Лекарев отметил, в частности, перестройку системы распределения электроэнергии и управление технологичными процессами ее передачи с использованием искусственного интеллекта, внедрение энергоэффективных технологий в приоритетных отраслях экономики, использование вторичных энергоресурсов в производстве товаров. В числе угроз названы рост аварийности и энергопотерь, снижение доли специалистов с профильным образованием, старение кадров, вопросы антитеррористической защищенности объектов. К сильным сторонам отнесены, в частности, наличие генерирующих мощностей, развитая образовательная инфраструктура, высокая точность прогнозирования электропотребления, работа электротехнического кластера.

Одним из крупных региональных проектов в сфере энергетики является "Цифровой энергорегион", предусматривающий создание программно-аппаратного комплекса управления сетями с частичной заменой оборудования и внедрением элементов искусственного интеллекта. По расчетам властей, реализация проекта в Чебоксарской агломерации позволит на 20% сократить время на устранение аварий, на 15% снизить недоотпуск электроэнергии.

Еще одно приоритетное направление - создание сети энергоцентров для сокращения дефицита мощностей в муниципалитетах. Пилотный объект строится в селе Шоршелы Мариинско-Посадского округа. "Сдача планируется во втором полугодии 2025 года. По результатам проекта в Шоршелах будет принято решение о строительстве объектов генерации на территории всей республики", - отметил Лекарев.