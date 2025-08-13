Необходимо решить, что сделать для улучшения экономической ситуации во всех странах, которые пострадали от введения пошлин, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 августа. /ТАСС/. Бразилия организует переговоры членов БРИКС в формате видео-конференц-связи, чтобы обсудить укрепление экономических отношений в ответ на введение Соединенными Штатами пошлин против ряда стран сообщества. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.

"Вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации во всех странах, которые пострадали [от введения США пошлин]", - сказал он в ходе выступления, трансляция велась на YouTube-канале правительства.

По словам бразильского лидера, он уже провел переговоры с руководством России, Индии и Китая, в ближайшее время состоится его телефонный разговор с президентом ЮАР. "Именно так мы попытаемся найти альтернативные пути [экономического развития], чтобы Соединенные Штаты поняли, что демократия, взаимоуважение [при ведении] торговых дел и многосторонний подход важны для нас и должны быть важны для них", - заключил Лула да Силва.

США в августе ввели тарифы на ряд бразильских товаров в размере 50%, в их числе мясо и кофейная продукция. В то же время в Вашингтоне приняли решение освободить от пошлин целлюлозу из Бразилии, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок.