Минспорт перевыполнил план по доходам за 2024 год

Основная причина превышения - возврат остатков субсидий прошлых лет

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство спорта перевыполнило план по доходам, перечислив в федеральный бюджет 5,4 млрд рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 год в Министерстве спорта РФ.

Отмечается, что ведомство перевыполнило план по доходам на 48,8% от прогноза. Основная причина превышения - возврат остатков субсидий прошлых лет.

Исполнение расходов Минспортом составило 99,7%, что выше аналогичного показателя за 2023 год (99,4%). Объем дебиторской задолженности ведомства снизился в течение 2024 года на 46,3% и составил 7,2 млрд рублей.

Уровень кассового исполнения расходов на госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" вырос по сравнению с 2023 годом и составил 99,6%. Ведомство выполнило четыре из пяти поставленных задач, не сумев достигнуть нужного результата в уровне удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом (61,5%, план - 64%).

Расходы на мероприятия федеральной программы "Спорт - норма жизни" исполнены Минспортом на 99,8%. По итогам 2024 года не достигнуты 2 из 15 результатов.

Общий объем финансовых нарушений, выявленных в Минспорте и ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России", составил 2,8 млрд рублей. Наиболее значимые нарушения в министерстве были допущены при формировании объема финансового обеспечения выполнения госзадания подведомственному учреждению, предоставлении субсидий регионам и осуществлении закупок. В частности, установлено необоснованное увеличение субсидии (на 297,5 млн рублей) на выполнение госзадания ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" в отсутствие предусмотренных оснований.