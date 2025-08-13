Экс-премьер Украины так ответил на вопрос о том, было ли ошибкой Киева отказаться от контракта с "Газпромом"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Запад заставил украинские власти отказаться от дешевого российского газа и не разрешил продлевать контракт с "Газпромом". Такое мнение выразил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Это не его [Киева] решение, это решение Запада, который заставил, по сути дела, принимать эти антиукраинские решения. Мы получали по трубам дешевый газ. Сейчас закачиваем его совершенно с другой стороны", - ответил экс-премьер на вопрос ТАСС о том, было ли ошибкой Украины отказаться от контракта с "Газпромом".

Как отметил Азаров, раньше страна потребляла 70 млрд куб. м газа, а сейчас этот показатель снизился до 1-1,5 млрд. По его мнению, это говорит о том, что Украина никак не развивается, а только "поддерживается на плаву" за счет Запада. "На Украине никто не занимается тем, чтобы развивалась экономика, промышленность, в задачи американского посольства, поверьте мне, не входят эти функции", - сказал он.

Неделю назад украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины остаются рекордно низкими за последние 12 лет. Их заполненность составляет 32,3%, или около 10 млрд куб. м. Но для нормального прохождения отопительного сезона до 1 ноября, по данным Минэнерго, надо иметь в ПХГ 13,2 млрд куб. м. Собственная добыча, по данным EXPRO, не покроет объем необходимой закачки и Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд куб. м газа в течение августа - октября.

Проблема газового дефицита на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые начала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области.