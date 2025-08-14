Они регистрируются по 12, 38, 28, 36 классам международной классификации товаров и услуг

МОСКВА, 14 августа./ТАСС/. Южнокорейский бренд автомобилей Hyundai, ушедший из России в 2022 году, подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков, следует из данных Роспатента.

Товарные знаки регистрируются по 12, 38, 28, 36 классам международной классификации товаров и услуг.

К этим классам относятся автомобили, в том числе беспилотные и электрические, а также запчасти и аксессуары для них; навигационные и телекоммуникационные услуги, в том числе доступ к платформам метавселенной, услуги по потоковой передачи контента для метавселенных, передача данных и т. д. Также к этим классам относятся игрушки, в том числе роботы, игровые приставки и модели транспортных средств и финансирование в отношении авто и различные финуслуги, в том числе лизинг.

Южнокорейский концерн ранее владел автозаводом в Санкт-Петербурге, но остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Сейчас предприятие принадлежит российской компании "Арт-финанс".