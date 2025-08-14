Силовая конструкция БПЛА должна иметь грузоподъемность более 500 кг

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В МАИ разрабатывают мощную гибридную установку для тяжелых беспилотников и аэротакси, которая обеспечит им вертикальный взлет и дальний полет, сообщили ТАСС в пресс-службе института. В 2026 году планируется изготовление установки и испытание демонстратора, а завершить проект в МАИ планируют к декабрю следующего года.

"В МАИ разрабатывают мощную гибридную силовую установку (ГСУ) для беспилотников грузоподъемностью более 500 кг, а также пилотируемой авиации. Такая система позволит осуществлять тяжелой технике вертикальный взлет там, где нет взлетно-посадочной полосы, а также производить полет на большие расстояния. Работа над проектом ведется в рамках государственного гранта с участием Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы с целью реализации Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации до 2030 года", - говорится в сообщении.

Как пояснил замначальника лаборатории №2 "Гибридные и электрические силовые установки" Передовой инженерной школы МАИ Дмитрий Холобцев, установка позволит беспилотникам доставлять тяжелые грузы в труднодоступные районы, а также может быть применена для аэротакси. "Перспективная гибридная силовая установка позволит беспилотникам осуществлять доставку тяжелых грузов в труднодоступные районы, проводить масштабные аварийно-спасательные операции, осуществлять непрерывный мониторинг, а также эффективно решать ряд задач в агросекторе. В будущем такая установка может быть также применена для аэротакси", - рассказал он.

Как уточнили в МАИ, гибридная установка представляет из себя тепловую машину, вырабатывающую электроэнергию с помощью генератора. "Эта энергия питает электрические двигатели, вращающие воздушные винты, создавая тягу. При необходимости используется энергия аккумуляторов - например, при взлете или маневрах. Вся система управляется сложной электроникой, которая координирует работу всех компонентов", - добавили там.

По словам Холобцева, уникальность разработки заключается в создании последовательной гибридной архитектуры, где тепловая машина связывается с движителями не напрямую, а только через электрику, что дает гибкость и надежность. А инновационность заключается в разработке цифровых двойников всех компонентов и адаптации их под отечественные условия и комплектующие.

"Интерес к проекту уже проявили представители АО "УЗГА" и ПАО "Яковлев". На данный момент в рамках работ проведен анализ технологий, сформирована техническая концепция, определены требования к основным узлам, созданы компьютерные модели. Сейчас специалисты проводят расчеты и готовят эскизную документацию. На 2026 год запланировано изготовление и испытание демонстратора. Завершить проект планируется к декабрю следующего года", - отметили в МАИ.