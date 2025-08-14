Беспилотник-амфибия будет способен вести экологический мониторинг и прогнозировать изменения природной среды благодаря возможности в любое время года осуществлять наблюдение за состоянием земной, водной и ледовой поверхности

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Беспилотник-амфибия "Меридиан" сможет применяться для прогнозирования изменений природных условий в России, благодаря способности осуществлять наблюдение за поверхностью Земли круглогодично. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Центра автономных роботизированных систем (АО "ЦАРС").

"Беспилотник-амфибия "Меридиан" сможет вести экологический мониторинг и прогнозировать изменения природной среды благодаря способности в любое время года осуществлять наблюдение за состоянием земной, водной и ледовой поверхности. <…> Беспилотная система сможет применяться при температурном диапазоне от -45°C до +35°C. Время полета - до 11 часов. Дальность полета - до 1200 км. Высота подъема - 4000 м. Предполагается возможность полета при отсутствии спутниковой навигации", - заявил представитель организации-разработчика.

Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ и создается АО "ЦАРС" совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при поддержке Министерства промышленности и торговли России. "Проведены все необходимые прочностные и аэродинамические расчеты, первые детали для аппарата уже изготавливают. У беспилотной амфибии будет цельнометаллический корпус из алюминиевых сплавов с композитными и сварными элементами", - рассказали в организации.

Ранее сообщалось, что макет перспективной беспилотной воздушной системы представлен на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в Сколково. "Меридиан" на сегодняшний день является единственной российской разработкой в области беспилотных амфибийных систем самолетного типа. Аппарат предназначен для перевозки грузов массой до 700 кг в труднодоступные регионы, в том числе Арктику и на Дальний Восток.