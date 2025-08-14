По словам первого зампреда кабмина республики Данияра Амангельдиева, планируется проанализировать ситуацию и выяснить причины падения товарооборота в 2025 году

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. Объемы торговли России и Киргизии по сравнению с прошлогодними в текущем году сократились. Об этом заявил первый зампред кабмина Киргизии Данияр Амангельдиев во время 7-го российско-киргизского бизнес-форума.

"В январе - мае текущего года товарооборот с Россией несколько сократился", - сказал он, не озвучив точных данных.

По словам Амангельдиева, в прошлом году в аналогичный временной промежуток объемы взаимной торговли выросли до рекордных почти $4 млрд, что на 25% выше показателей 2023 года.

"Нам предстоит проанализировать ситуацию и выяснить причины падения товарооборота в 2025 году", - отметил первый зампред правительства.

В бизнес-форуме в Чолпон-Ате принимают участие около 400 представителей госструктур и компаний из двух государств.