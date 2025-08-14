По данным агентства, заинтересованность в этом выразили обе стороны

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Индии и Китая обсуждают возможность впервые с 2020 года возобновить трансграничную торговлю в Гималаях. Это может стать очередным шагом в нормализации отношений двух стран, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников в Индии.

По их данным, заинтересованность в возобновлении торговли выразили обе стороны. В МИД Индии агентству не прокомментировали данную информацию, во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Пекин хотел бы "активизировать диалог и координацию с Индией" по этому вопросу. "Трансграничная торговля между Китаем и Индией всегда играла важную роль в улучшении условий жизни жителей приграничных районов", - сказали в ведомстве.

Как напоминает агентство, специальные пограничные пункты, через которые осуществлялась такая торговля, были закрыты во время пандемии коронавируса, но с тех пор так и не возобновили работу вслед за стычкой пограничников двух стран в горной области Ладакх в мае 2020 года. По данным агентства, в 2017-2018 годах объемы трансграничной торговли оценивались в $3,16 млн.

Возобновление торговли станет очередным признаком нормализации отношений, которая началась после встречи лидеров двух стран Нарендры Моди и Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани, состоявшемся в октябре 2024 года. Так, уже в сентябре Дели и Пекин могут возобновить прямое авиасообщение. Моди может посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. Для Моди это станет первой поездкой в Китай за семь лет.

Ожидается, что Моди и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу на полях саммита. Как подчеркивает агентство, нормализация отношений Дели и Пекина идет на фоне ухудшения отношений Индии с США. Ранее американский президент Дональд Трамп увеличил пошлины на индийские товары до 50% за покупку российских энергоносителей. Тарифная ставка для Индии оказалась одной из самых крупных, введенных Трампом.