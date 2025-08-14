МТС Web Services запустила платформу, автоматизирующую до 40% процесса разработки ПО

Платформа содержит комплекс интегрированных между собой инструментов для аналитиков, разработчиков, DevOps-инженеров и тестировщиков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дочерняя компания МТС - МТС Web Services (MWS) представила технологическую платформу на базе искусственного интеллекта для разработки цифровых продуктов, которая позволяет автоматизировать до 40% задач. Об этом ТАСС сообщили в компании.

По данным MWS, решение дает возможность управлять жизненным циклом продукта и контролировать все этапы создания ПО: от проектирования и анализа до разработки, тестирования и выхода официального релиза. Платформа содержит комплекс интегрированных между собой инструментов для аналитиков, разработчиков, DevOps-инженеров и тестировщиков, включая решения для управления архитектурой, работы с кодом, отслеживания производственных метрик и бизнес-показателей, проведения мобильного и кросс-браузерного тестирования и так далее.

Также в платформу встроены AI Copilot-программы, которые автоматизируют процессы и позволяют экономить рабочее время специалистов: например, описывают требования к разработке, оценивают качество написанного требования и дают рекомендации по улучшению, готовят тест-кейсы и так далее.

По словам генерального директора МТС Web Services Павла Воронина, продукт вырос из внутренней платформы компании и использовался для управления разработкой сотен продуктов.

"За счет отказа от разрозненных решений в пользу единой платформы, внутри которой собраны интегрированные между собой инструменты для разработки, нам удалось на 40% сократить срок вывода новых продуктов на рынок, а также значительно повысить надежность IT-систем", - отметил Воронин.

В MWS добавили, что за последние полгода количество кода, созданного с помощью ИИ, выросло до 20%. Во многом это произошло за счет развития ИИ-ассистентов