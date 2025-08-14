В Астраханской области прогнозируют рост производства в судостроении на 10%

Отечественное проектное решение дало возможность применять оборудование, изготовленное в России, и отказаться от импортных европейских комплектующих

АСТРАХАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области к концу 2025 года прогнозируют рост производства на 10% в одной из традиционных отраслей отрасли экономики - судостроении. Увеличение производства в рамках судостроительных заказов региона оказало положительное влияние на рост индекса производства прочих транспортных средств и оборудования уже по результатам текущего периода, сообщили ТАСС в региональном министерстве промышленности, торговли и энергетики.

"Ожидается, что итоговый показатель 2025 года в данной отрасли сохранит положительную динамику: индекс производства достигнет уровня 110%. На сегодняшний день показатель составляет 123%", - сказали в министерстве, отметив, что астраханские предприятия сделали большой шаг в импортозамещении.

Уточняется, что компания "Стройлидерплюс" последние заказы по строительству дноуглубительной техники реализует по проекту, разработанному астраханским конструкторским бюро "Флотпроект". Отечественное проектное решение позволило применять оборудование российского производства, отказавшись от импортных европейских комплектующих. Также "Стройлидерплюс" наладила собственное производство изделий машиностроительной части для судостроения при поддержке государства.

За истекший период 2025 года АО "Южный центр судостроения и судоремонта" на производственной площадке "Астраханское судостроительное производственной объединение" заложены еще три судна серии из шести земснарядов проекта 93.159А, первые три судна серии заложены в 2024 году. Они строятся по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания". Также передан заказчику - АО "Евразия шиппинг" - построенный танкер-химовоз проекта 00216М. В мае компанией "Стройлидерплюс" были спущены на воду несамоходный фрезерный земснаряд и вспомогательное судно обеспечения - мотозавозня, сооруженные по заказу Федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт".

Судостроение - одна из традиционных отраслей Астраханской области. В регионе располагаются несколько крупных и средних предприятий, способных строить суда различного назначения, а также вести ремонт судов весом до 6 тыс. тонн. Крупные предприятия судостроительного комплекса области также специализируются на строительстве морских гидротехнических сооружений для освоения шельфовых месторождений.