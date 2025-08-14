За первое полугодие 2025 года из Сибири было экспортировано 3,3 млн тонн зерна, что на 3% выше показателя за аналогичный период 2024 года

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа начали поставлять зерно в страны Латинской Америки и Африки, сообщил начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО Василий Соколов. При этом в целом объем экспорта зерновых и зернобобовых культур вырос за первое полугодие 2025 года до 3,3 млн тонн, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Сибирские экспортеры сельхозпродукции освоили ряд новых направлений экспорта. При активной поддержке Минсельхоза наша продукция поставляется теперь в страны Латинской Америки, в первую очередь, в Республику Куба. Это направление было поддержано лично Владимиром Владимировичем Путиным. <…> Также уже осуществлены поставки в Никарагуа, страны Африки, [например], Зимбабве", - сказал Соколов на проходящем в Омске окружном совещании по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Он добавил, что только за первое полугодие этого года из Сибири было экспортировано 3,3 млн тонн зерна, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. "Лидер в этом плане - Алтайский край, такая же ситуация в Новосибирской и Омской областях и ряде других регионов", - сказал представитель полпредства.

По его словам, сибирским экспортерам нужна поддержка в плане снижения затрат на транспортировку продукции и дифференциация подходов к установлению пошлин на отдельные виды продукции, так как регионы СФО равноудалены от портовой инфраструктуры страны. Также необходимо помочь наладить экспортную деятельность малым хозяйствам.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Омской области Владимир Пушкарев, в свою очередь, предложил поднять вопрос задействования интервенционных запасов зерна. "Сегодня в стране у хозяйств закуплено около 3 млн тонн, более половины хранится в СФО. Более 500 тыс. тонн хранится в Омской области - а это половина наших элеваторных емкостей. Надо это зерно уценить и продать за границу. За полученные деньги можно купить не меньше зерна, чем сегодня хранится в закромах", - заявил он.

Пушкарев пояснил ТАСС, что из-за затрат на хранение зерна его стоимость уже превысила 20 тыс. рублей за тонну. "Некоторое зерно лежит уже три-четыре года, а таких цен на него уже нет и вряд ли будут. Как вариант, вместо продажи за рубеж можно его продать мукомолам и пустить в дело. Это хорошее зерно, которое было собрано в удачные годы", - подытожил он. Полученные средства позволят закупить свежий урожай по текущим ценам.

О совещании

Окружное совещание по реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" проходит 14 августа в Омске. Представители регионов и федеральных властных структур подведут итоги 2024 года и поставят задачи на этот год. Главной темой пленарного заседания станет внедрение национального бренда "Сделано в России". Экспортеры также поделятся опытом организации продажи своей продукции за рубеж.