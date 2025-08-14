По данным газеты, несмотря на возникшие трудности, модель R2 может быть выпущена в ближайшие недели

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Китайская компания DeepSeek, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, отложила выпуск новой модели своего чат-бота из-за недостаточной совместимости технологии с чипами технологической компании Huawei. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, китайские власти рекомендовали компании DeepSeek использовать отечественные процессоры Ascend от Huawei вместо американских чипов от компании Nvidia. Однако при разработке новой модели R2 специалисты DeepSeek столкнулись с техническими сложностями, которые вынудили компанию отказаться от использования в обучении китайских чипов и перейти на использование процессоров Nvidia. Как утверждают источники, улучшение чипов Huawei для их использования в обучении нейросети продолжается, они применяются лишь для генерации ответов чат-ботом. По словам источников, несмотря на возникшие трудности, новая модель R2 может быть выпущена в ближайшие недели.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая разослали ряду местных компаний уведомления с призывом отказаться от применения микрочипов H20 американской компании Nvidia из-за опасений, что американские чипы могут отслеживать местоположение и удаленно отключаться. КНР активно развивает собственный рынок полупроводников и рекомендует переходить на продукцию местного производства, отмечалось в публикации.

В конце мая Financial Times сообщила, что крупнейшие технологические компании Китая, в том числе Alibaba, Tencent и Baidu, переходят на отечественные чипы в разработках технологии искусственного интеллекта в связи с ужесточением экспортного контроля США. По данным издания, технологические фирмы начинают тестировать микропроцессоры, альтернативные полупроводникам американской корпорации Nvidia, "для удовлетворения растущего внутреннего спроса и потребностей клиентов, связанных с ИИ".