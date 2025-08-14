Кабмин выделил более 3,6 млрд рублей на закупку мазута в регионах Арктики и ДФО

Мурманская область получит порядка 2,6 млрд рублей, а Камчатский край - чуть более 1 млрд рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство России выделило свыше 3,6 млрд рублей регионам Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа (ДФО) на закупку топочного мазута для теплоснабжающих организаций. О соответствующем распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабмина.

"Камчатский край и Мурманская область суммарно получат более 3,6 млрд рублей на закупки топочного мазута для теплоснабжающих организаций", - указано в сообщении.

Уточняется, что Мурманская область получит порядка 2,6 млрд рублей, а Камчатский край - чуть более 1 млрд рублей. Финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить топливо для ТЭЦ и котельных.

Комментируя принятое решение на заседании кабмина 12 августа, Мишустин отметил, что оно позволит бесперебойно снабжать теплом дома, поликлиники, школы, детские сады и промышленные предприятия. "Важно системно продолжать создание благоприятных условий жизни даже в самых отдаленных точках страны", - подчеркнул премьер.