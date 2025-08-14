ТАСС: РФ вместо США может стать альтернативным рынком для экспорта товаров Индии

Экспорт индийских товаров в Соединенные Штаты уже снижается, отметил источник в правительстве Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. Россия может стать альтернативным рынком для индийского экспорта после повышения американских пошлин на индийские товары. Об этом ТАСС заявил источник в индийском правительстве.

"[Индийские] экспортеры ищут альтернативные рынки. Первый из таких - это наш внутренний рынок, а далее - регион Южной Азии, Африка, Центральная Азия и Россия. Мы должны рассмотреть стратегически новые рынки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экспорт индийских товаров в США уже снижается. "Даже при 25-процентных пошлинах вы не можете поставлять, потому что у других стран, таких как Вьетнам, Бангладеш, тарифы на те же товары ниже, у них лучше условия для сделок", - констатировал он.

Источник в индийском правительстве не исключил также, что президент США Дональд Трамп может отложить введение в действие второй части тарифов в размере 25% для Индии, которые должны вступить в силу 27 августа. "Он постоянно меняет сроки, ничто не помешает ему назначить новый крайний срок, скажем, на один месяц позже", - сказал собеседник агентства.

Американская администрация ввела дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением США установить в отношении индийских товаров 25-процентную пошлину тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. Это сделает индийские товары менее конкурентоспособными на американском рынке по сравнению с экспортом Турции, Таиланда и Вьетнама, пошлины США в отношении которых повышены на 15%,19% и 20% соответственно.

Трамп ранее заявил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.