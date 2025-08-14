Разработка востребована у силовых ведомств и в различных отраслях промышленности, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" запустил серийное производство защищенных компьютеров. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

Разработка востребована у силовых ведомств и в различных отраслях промышленности - на предприятиях с экстремальными условиями эксплуатации, в энергетике.

Как отмечается в сообщении, продуктовая линейка состоит из ноутбуков, панельных и планшетных компьютеров. Устройства предназначены для автоматизации рабочих мест и могут использоваться как автономно, так и в составе локальных сетей в стационарных и подвижных комплексах.

Продукция уже поставляется на предприятия Росэла.

"Каждое изделие проходит серьезные испытания, включая тяжелые климатические и механические тесты. Аппаратура продемонстрировала способность работать при температурах от -40 градусов до +70 градусов", - говорится в сообщении. Компьютеры также отличаются высокой прочностью - выдерживают удары, сравнимые с лобовым столкновением машин на скорости 50-60 км/ч.

В компьютерах используется отечественная программно-аппаратная платформа. Продукт направлен на укрепление технологического суверенитета России в сфере защищенной электроники и поможет импортозаместить зарубежные аналоги. "В настоящее время трудимся над масштабированием производства с целью дальнейшего повышения конкурентоспособности нашего ценового предложения", - отметили в холдинге.