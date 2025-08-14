Запас хода у электромобиля составит 500 км, максимальная скорость - 170 км/ч

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Атом" представил такси-версию отечественного электромобиля на Международном евразийском форуме "Такси", который проходит в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Электромобиль представлен в классическом четырехместном исполнении. Ожидается также трехместная версия, обе могут быть в исполнении для корпоративных парков.

Запас хода у электромобиля составит 500 км, максимальная скорость - 170 км/ч, емкость батареи - 77 кВт-ч. Зарядка на 100 км будет занимать 8 минут, разгон до 100 км/ч - 8 секунд.

Международный евразийский форум "Такси" проходит 14-15 августа в Москве. Ежегодно форум объединяет руководителей бизнеса, ведущих экспертов в индустрии городской мобильности и представителей власти.

Разработка электромобиля "Атом" ведется с 2021 года, в мае 2023 года был представлен первый функциональный прототип в Москве. Серийное производство и продажи электрокара планируется начать в 2025 году. Компания "Кама" - производитель "Атома" - была основана в августе 2021 года.