Законопроект о возмещении убытков при перебоях мобильного интернета проработают

Он должен учитывать потери не только физических лиц, но и бизнеса, указали в СРЗП

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Законопроект о возмещении трат и убытков за перебои в работе мобильного интернета проработает партия "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП). Проект документа планируется подготовить к осени, сообщил в пресс-центре ТАСС депутат Госдумы РФ, член фракции СРЗП Александр Аксёненко.

"Я уверен, что осенью, когда мы (Госдума - прим. ТАСС) выйдем в сентябре уже в рамках своей работы, такой законопроект будет внесен. Сейчас наш аппарат прорабатывает его, - сказал Аксёненко. - Направление сейчас острое, мы все видим эти перебои. И, если они есть, соответственно, должна быть компенсация".

Законопроект должен учитывать убытки не только физических лиц, но и бизнеса, который активно использует мобильный интернет в своей работе, сообщила ТАСС координатор Центра защиты прав граждан "Справедливой России" в Железнодорожном районе Новосибирска Ольга Незамаева.

"Люди, которые оказывают услуги онлайн-образования, спорта, многочисленные категории, которые страдают, потому что несут убытки из-за плохой работы мобильного интернета", - отметила она.

Ранее в субъектах РФ начали ограничивать работу мобильного интернета. Это связано с обеспечением безопасности граждан и объектов инфраструктуры. В некоторых регионах власти стали предупреждать население о возможных отключениях и публиковать рекомендации - в частности, иметь при себе наличные. Также в некоторых регионах обозначили планы по созданию точек доступа Wi-Fi или карт таких точек.