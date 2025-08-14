В кабине грузовика системно присутствует водитель, чтобы в любой момент взять на себя управление

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Камаз" представил автономный грузовик "Маяк-2" - седельный тягач "Камаз-54901" новейшего поколения К5 на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", передает корреспондент ТАСС.

Согласно представленной на стенде информации, "Маяк-2" функционирует на третьем уровне автономности, т. е. в кабине системно присутствует водитель, чтобы в любой момент взять на себя управление.

"Камаз-54901" произведен в Набережных Челнах. В состав бортового оборудования ВАТС (высокоавтоматизированного транспортного средства) входит основной вычислительный блок автоматизированной системы управления движением (асуд), а также модули машинного зрения, видеонаблюдения, лидарного зрения, радарного зрения, высокоточной инерциальной навигации, спутниковой навигации, связи и устройство записи информации "черный ящик".

В рамках экспериментально-правового режима беспилотные тягачи, оперируемые Natcar, активно перевозят коммерческие грузы по трассах М-11 "Нева" и ЦКАД.

