По данным аналитического агентства, они превысили 1 000 единиц

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Продажи новых электромобилей в России в июле 2025 года впервые за год показали рост (на 15% в годовом выражении) и превысили 1 000. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", в июле 2025 года в России было реализовано 1 257 новых электрокаров. Это на 15% больше, чем в том же месяце прошлого года (1 094)", - сказано в сообщении.

Как отмечают эксперты агентства, сегмент электромобилей на российском авторынке показал положительную динамику впервые за последний год. В последний раз они росли в июне 2024 года (+2%).

Также впервые в 2025 году объем их реализации за месяц превысил отметку в 1 000.

В топ-5 марочного рейтинга вошли бренды Zeekr (313 экземпляров), "Москвич" (249), Evolute (224), Avatr (87) и BYD (67). Результаты продаж новых электромобилей остальных брендов в июле составили менее 50 штук.

По итогам 7 месяцев 2025 года в России было реализовано 5,7 тыс. новых электрокаров. Этот результат в 2 раза меньше, чем в январе - июле 2024 года.

"Отметим, что и доля "электричек" в общем объеме авторынка снизилась с 1,3% (за 7 месяцев 2024 года) до 0,9% (в январе - июле 2025 года)", - отмечается в сообщении.