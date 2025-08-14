Речь идет о возведении объектов в Крыму мощностью до 100 МВт и в Краснодарском крае с установленной мощностью до 250 МВт

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Участие группы "Россети" в проекте создания накопителей энергии на юге РФ возможно, технологический партнер сейчас обсуждается, сообщили ТАСС в пресс-службе "Россетей".

"Участие группы "Россети" в данном проекте возможно. Вопрос определения производителя и технического партнера сейчас обсуждается",- сказали в компании.

Ранее замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко говорил, что до июля 2026 года на юге страны будут введены системы накопления энергии общим объемом 350 МВт, проект планируется реализовать на базе "Россетей".

Издание "Коммерсантъ" сообщило, что технологическим партнером проекта станет структура "Росатома" "Ренэра". Проект, как предполагается, будет окупаться на счет индексации тарифа на передачу электроэнергии в течение пяти лет - с 2026 по 2031 годы.

Речь идет о возведении объектов в Крыму мощностью до 100 МВт и в Краснодарском крае с установленной мощностью до 250 МВт.

Конюшенко также не исключал возможность применения накопителей и в других регионах страны для покрытия энергодефицита.