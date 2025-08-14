Сбербанк отметил рост интереса бизнеса к депозитам в рупиях

С начала 2025 года они увеличились в два раза

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество корпоративных клиентов, которые открыли депозит в рупиях в Сбербанке увеличилось с начала 2025 года в два раза, сообщили в пресс-службе Сбера.

"Количество корпоративных клиентов, которые открыли депозиты в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с января 2025 года. Рост интереса в том числе обусловлен возможностью онлайн-размещения средств в интернет-банке для юрлиц "Сбербизнес", которую банк предложил клиентам в июне", - отметили в пресс-службе.

Также Сбер в августе 2025 года дополнительно повысил максимальную ставку по депозиту в рупиях до 6,75% - это самая высокая ставка в Сбере по вкладам в иностранной валюте.

По данным пресс-службы, подобный финансовый инструмент в первую очередь выбирают компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, а также те, кто стремится сбалансировать валютный портфель и снизить риски от колебаний валют.

Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам возможность открытия депозитов в рупиях в апреле 2024 года. Оформление депозита доступно при наличии расчетного счета в рупиях, который можно открыть в Сбере бесплатно. Минимальная сумма размещения составляет от 1 млн рупий, срок - от 1 дня.