Активное участие в работе студенческих конструкторских бюро принимают крупные российские компании, отметил заместитель председателя правительства РФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Студенческие конструкторские бюро (СКБ) в России сумели за последний год в два раза увеличить число своих индустриальных партнеров, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Как отметили в пресс-службе вице-премьера, число таких компаний-партнеров возросло примерно с 500 до 1 тыс., число самих СКБ составляет 529.

"Мы видим активное развитие этой системы: в 2022 году в России действовало 58 СКБ, а сегодня - уже 529. За год количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро увеличилось вдвое", - сказал Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба. Вице-премьер отметил, что активное участие в работе СКБ принимают крупные российские компании, среди которых ГК "Росатом" и "Ростех", ПАО "Газпром" и "Сбербанк", ОАО "РЖД".

Важность деятельности СКБ отметил также министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Самые популярные направления деятельности в студенческих конструкторских бюро прямо сейчас - информационные и аддитивные технологии, робототехника и биотехнологии. Всего в СКБ задействовано более 83 тысяч студентов, аспирантов, преподавателей, молодых ученых, и все они, объединенные живым интересом к инженерной деятельности, способствуют достижению нашей страной технологического лидерства", - рассказал министр.

В пятерку регионов по числу студенческих конструкторских бюро вошли Москва (66), Республика Башкортостан (30), Санкт-Петербург (29), Новосибирская (25) и Томская (21) области. В пятерку университетов-лидеров по количеству СКБ вошли, в частности, Оренбургский государственный университет (20), Уфимский университет науки и технологий (16), Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (13), Южный федеральный университет (11).