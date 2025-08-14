Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 140 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в Московской области с начала 2025 года. Общее число самозанятых в регионе превысило 980 тыс., сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В Подмосковье активно растет количество самозанятых. Сегодня в Московской области зарегистрировано 981,4 тыс. самозанятых: за семь месяцев этого года рост составил порядка 137 тысяч. При этом за аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано около 109 тыс. самозанятых. Таким образом, мы видим, что в Подмосковье растет интерес к этому режиму занятости", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Зампред добавила, что 15 августа в Орехово-Зуево состоится гастрономический и креативный фестиваль "100% креатив". В рамках программы состоится ярмарка брендов Московской области, основателями многих из них являются самозанятые. Мероприятие пройдет на территории креативного кластера "Стачка".

В пресс-службе подчеркнули, что поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".