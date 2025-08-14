Он позитивно охарактеризовал опыт работы в компании и высоко оценил профессионализм своих коллег

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Сооснователь стартапа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI Игорь Бабушкин заявил, что покидает компанию, которая принадлежит Илону Маску.

"Сегодня был мой последний день в xAI, компании, которую я помогал создавать Илону Маску в 2023 году", - написал Бабушкин в X. "Спасибо за помощь в создании xAI! Без тебя у нас бы не получилось", - прокомментировал запись Маск.

Бабушкин позитивно охарактеризовал опыт работы в компании и высоко оценил профессионализм своих коллег. Свой уход он связал с желанием создать свой собственный стартап. "Я хочу продолжить свою миссию по созданию ИИ, который был бы безопасным и полезным для человечества. Я объявляю о запуске [проекта] Babuschkin Ventures", - сообщил он.

Маск основал стартап xAI в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok.