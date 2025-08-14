GoPro отказалась от товарного знака MAX

Он действовал с середины 2020 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Американская компания GoPro оформила самоотказ от принадлежащего ей словесного товарного знака MAX, следует из базы Роспатента. Он досрочно прекратил действие.

Знак на "компьютерное программное обеспечение для фото и видео контента" действовал с середины 2020 года. Заявление GoPro от отказе от него было оформлено 15 июля 2025 года. Правовую охрану Роспатент прекратил 13 августа.

Прекращение правовой охраны товарного знака - это остановка исключительного права на него, он прекращает действие. При обычных обстоятельствах MAX от GoPro охранялся бы в России до 15 октября 2029 года.

GoPro специализируется на производстве экшн-камер и аксессуаров к ним.