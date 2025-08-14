Экспорт электроэнергии России в Казахстан в I полугодии составил 1,4 ТВт·ч

В Китай экспортировали 0,2 ТВт·ч

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Интер РАО", единственный поставщик электроэнергии РФ, в первом полугодии экспортировал в Казахстан 1,4 ТВт·ч, в Китай - 0,2 ТВт·ч, говорится в материалах компании. На Казахстан пришлось 45% поставок, в то время как на Китай - 8%.

Вторым по величине получателем российской электроэнергии в первом полугодии стала Монголия с долей 16% и 0,5 ТВт·ч. На прочие страны пришлось 1 ТВт·ч.

Общий объем экспорта электроэнергии в первом полугодии 2025 года составил 3,1 ТВт·ч против 3,5 ТВт·ч в январе - июне 2024 года.

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в некоторых странах, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.