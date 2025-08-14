Премьер-министр РФ предложил сотрудничать в сферах транспорта, горнорудной промышленности, сельского хозяйства и мирного атома

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым предложил проработать запуск всех новых совместных перспективных инициатив в ряде сфер.

"В республике работают свыше 1 700 предприятий с российским участием. Они реализуют проекты в области энергетики, промышленности, цифровых технологий. Конечно, у нас общая цель - создать комфортные условия для работы совместных предприятий, обеспечить благоприятный инвестиционный и, конечно, деловой климат", - сказал Мишустин в начале переговоров с Касымалиевым.

"Предлагаем здесь вместе проработать запуск всех новых перспективных инициатив. Я перечислю несколько из них: это транспортная сфера, это горнорудная промышленность, сельское хозяйство, мирный атом и целый ряд других", - уточнил глава российского правительства.

Мишустина сопровождают заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, посол России в Киргизии Сергей Вакунов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев.