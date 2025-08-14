Премьер-министр РФ отметил, что между двумя странами растет товарооборот

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 августа. /ТАСС/. Торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Бишкека успешно развивается, между двумя странами растет товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в Киргизскую Республику. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с главой правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым.

Глава кабмина РФ 14 августа прибыл в Киргизию с официальным визитом.

"Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое взаимодействие успешно развивается. <...> Стабильно растет взаимный товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в экономику Киргизии", - отметил Мишустин.

Также он обратил внимание на эффективную работу Российско-Кыргызского фонда. "Развитие его инвестиционных ресурсов позволяет реализовать более 3,5 тыс. проектов. Особое внимание уделяется работе с малым и средним бизнесом, созданию новых точек экономического роста в различных регионах Киргизии", - сказал Мишустин.