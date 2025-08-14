Получение права доступа российских птицеводческих товаров на рынок Малайзии находится на заключительном этапе, отметили в ведомстве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат на экспорт мяса и субпродуктов птицы из России в Малайзию, сообщило ведомство.

"Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии согласован ветеринарный сертификат на поставки мяса и субпродуктов, полученных при убое и переработке птицы (кур и индеек), из России в Малайзию. Также одобрен протокол требований на эту продукцию", - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что получение права доступа российских птицеводческих товаров на рынок Малайзии находится на заключительном этапе.

"В ближайшее время иностранные коллеги в рамках визита в Россию проведут инспекции предприятий-экспортеров", - добавляется в сообщении Россельхознадзора.