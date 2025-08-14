Вице-президент СТЦ Павел Люлин считает, что сокращение точек выглядит как управленческая оптимизация на фоне давления кредиторов и пересмотра экономической модели отдельных локаций

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Закрытие магазинов российской сети Desport связано с отсутствием уникального торгового предложения и высоких операционных расходов, позволяющих держать цены на привычном покупателю уровне. Об этом рассказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее несколько СМИ сообщали, что российская сеть спортивных магазинов Desport закрыла пять магазинов с февраля 2025 года, уменьшив их количество на 17% - с 29 до 24 точек.

Сеть магазинов спортивных товаров Desport действительно закрыла некоторые магазины в торговых центрах РФ с февраля 2025 года, рассказал ТАСС вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. По его словам, сокращение точек выглядит как управленческая оптимизация на фоне давления кредиторов и пересмотра экономической модели отдельных локаций.

"Полагаю, что стратегии на массовое закрытие нет, а принимаются меры финансового оздоровления, когда компания точечно закрывает или "замораживает" проблемные площадки и концентрируется на локациях с устойчивым трафиком. Мотивация понятна - снижение долговой нагрузки, выравнивание операционной маржи и приоритизация сильных объектов", - отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Просрочки оплат случаются в бизнесе, и подача иска в суд - это классическая схема арендодателя при долгих задержках, добавил Люлин. При этом поиск альтернативы крупному спортивному якорю - задача сложная, поэтому стороны будут искать компромисс, чтобы оставить арендатора, а закрытие - это крайняя мера.

"Ранее Decathlon славился широким ассортиментом при доступной цене. Пришедший на его место Desport столкнулся с проблемами с поставками. Необходимо было налаживать связи с поставщиками по новой, чтобы расширить ассортимент. Но из-за высоких операционных расходов Desport не смог обеспечить привычные покупателю низкие цены", - рассказала ТАСС старший директор департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Проблемы компании связаны с отсутствием уникального торгового предложения, как следствие - проблемы с выручкой, добавил в беседе с ТАСС руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. Впрочем, по словам президента Magic Group, создателя Slava concept Александра Перемятова, вопросы, связанные с "потребительской ямой", сеть продолжает решать. Закрытие магазинов связано именно с оптимизацией, а не с уходом компании с рынка.

Почему агонизируют сети?

"Если говорить в общем по рынку, то сети сегодня просто агонизируют. На рынке происходит масса разнонаправленных движений, за счет большого количества переходов торговых активов либо под прямое банковское управление, либо под косвенное, причем на фоне катастрофической ситуации для ретейлеров", - рассказал Перемятов в беседе с ТАСС.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев объяснил оптимизацию офлайн-присутствия ретейлеров уходом части спроса в онлайн.

"Это выражается в сокращении числа магазинов и пересмотре территориальной структуры сетей, чтобы сосредоточиться на наиболее эффективных локациях и форматах. В сегменте фэшен-ретейла количество посетителей в офлайн-магазинах по итогам первого полугодия 2025 года в сравнении с первым полугодием 2024-го сократилось на 6%, а по итогам 2024 года в сравнении с 2023-м фиксировалось на 10% ниже. Тенденция может сохраниться в среднесрочной перспективе, пока не произойдет оживление потребительского спроса или внедрения новых гибридных форматов взаимодействия с клиентами", - рассказал ТАСС Васильев.