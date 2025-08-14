Спрос на турпоездки в этот регион вырос на 42%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Спрос на турпоездки в Крым вырос летом 2025 года больше всего среди российских регионов - на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

"Безусловно, в лидерах роста Крым - плюс 42%, Волгоградская область - 15%, Вологодская - 8%, Кабардино-Балкария - 17%, Кировская область - 14%, Кузбасс - 17%, Красноярский край - 14%, Приморский край - 10%, Адыгея - 12%, Бурятия - 12%, Дагестан - 20%, Ярославская область - 22%, Свердловская область - 13% по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

В целом, по его словам, спрос на турпоездки по России в этом году остается примерно на уровне прошлого года.

Причиной отсутствия заметного роста спроса стало снижение популярности Краснодарского края в силу ряда причин, среди которых разлив мазута и холодная погода.

"Снижение спроса повлияло на ценообразование. Если в середине мая средняя цена по всей стране по всем коллективным средствам размещения составляла 12 021 рублей, то на сегодняшний день мы фиксируем среднюю цену 10 949 рублей", - добавил Уманский.