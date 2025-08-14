Говоря о планах на следующий год, замминистра финансов России Алексей Моисеев отметил, что идет работа по приватизации еще двух компаний

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Название второй компании из списка на приватизацию, помимо ДОМ.РФ, станет известно в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

"На самом деле, я думаю, что у нас в этом году будет две сделки, кроме "ДОМ.РФ" еще одна сделка. Думаю, что в ближайшее время о ней станет известно", - подчеркнул замминистра.

Говоря о планах на следующий год, замминистра отметил, что идет работа по приватизации еще двух компаний. "Сейчас уже, на самом деле, идет активная подготовка из этого списка по двум компаниям. На самом деле, я смотрю с оптимизмом, что две сделки будут в следующем году. Это будут две хорошие сделки, эти компании уже торгуются на рынке - это будут SPO", - сказал Моисеев.

Он уточнил, что поступлений в бюджет от двух сделок не планируется, средства от размещений будут направлены компаниям.

Ранее в Минфине заявляли, что в следующем году планируется приватизация 7 компаний. Поступления в бюджет от продажи их акций могут составить 100-300 млрд руб.