Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что среди заинтересованных есть инвесторы из недружественных стран

ЧОЛПОН-АТА /КИРГИЗИЯ/, 14 августа. /ТАСС/. Новый механизм гарантий для иностранных инвесторов вызвал достаточно большой интерес, в том числе у инвесторов из недружественных стран. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

"Интерес достаточно большой это вызвало все. И надо сказать, что даже из недружественных стран есть интерес - люди звонят, спрашивают, как это работает. Несколько известных человек из очень значительных инвестиционных компаний, фондов, звонили, спрашивали", - отметил Моисеев.

Он также подчеркнул, что интерес на словах значительный. "Какой он будет в деньгах - посмотрим, но на словах интерес значительный", - заключил замминистра.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов. Указ оговаривает условия, при которых иностранцы могут осуществлять инвестиции в РФ без учета контрсанкционных указов 2022 г. и 2023 г., установивших ограничения для представителей недружественных стран.

Гарантии действуют при приобретении или продаже трейдером, действующим в интересах иностранного инвестора, российских ценных бумаг на бирже или при IPO; при использовании им деривативов; при размещении иностранным инвестором средств на вкладах в российских банках.

Кроме того, глава государства ввел новый тип спецсчетов для иностранных инвесторов - счета типа "Ин", которые могут использоваться, в том числе, для покупки ценных бумаг российских компаний. Норма содержится в указе, подписанном президентом.